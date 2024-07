A Cairati la comunicazione di Piemme, Sperling, Mondadori Electa

A partire dal primo luglio Alice Cairati assume la carica di responsabile Comunicazione e Promozione delle case editrici Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa, a diretto riporto del direttore generale Stefano Peccatori.

Nata a Milano nel 1984, laureata con lode in Scienze filosofiche all'università degli studi di Milano, Cairati ha iniziato il proprio percorso professionale all'interno del Gruppo Mondadori 13 anni fa, nella casa editrice Mondadori Electa. Dopo un'esperienza di tre anni nel marketing, nel 2014 è passata alla comunicazione e agli eventi, per poi diventare nel 2019 responsabile Comunicazione della linea Varia di Mondadori Electa, Sperling & Kupfer, Piemme.

La nuova struttura di comunicazione, affidata ad Alice Cairati, è stata costituita "con l'obiettivo di creare piani di comunicazione integrata, in cui le attività di ufficio stampa, comunicazione digitale e promozione siano coordinate in modo strategico ed efficace".

In questo ambito, Cetta Leonardi è responsabile dell'ufficio stampa e promozione radio e tv, Alessandro Ventura dell'ufficio comunicazione digitale e promozione, mentre Cairati mantiene la responsabilità dell'ufficio eventi.



