A Bormio ricordati i tre finanzieri morti in Val di Mello

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Sondrio ha ricordato il 250° anniversario della sua Fondazione in serata a Bormio. All'evento ha partecipato il sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, Federico Freni, il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, il procuratore della Repubblica Piero Basilone e le massime autorità istituzionali della provincia di Sondrio. Alla cerimonia erano presenti i genitori e i familiari dei giovani finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli morti a fine maggio in attività di servizio. Ai militari, deceduti durante un'esercitazione in Val di Mello, è stato dedicato un video toccante, applaudito in platea.

Dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso la parola il comandante provinciale, colonnello Giuseppe Cavallaro, che nel corso del suo intervento ha rinnovato ai familiari "il più sentito cordoglio e la riconoscenza più sincera per aver voluto condividere con la famiglia delle Fiamme Gialle di Sondrio il ricordo dei loro cari".

Al termine, il sottosegretario Freni ha voluto ricordare i tre finanzieri sottolineando "l'amore che essi provavano per la montagna e il significato che essa riveste per i valtellinesi".





