Ustionato dal piombo fuso, grave operaio

Un operaio di 62 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stato investito da una colata di piombo fuso, all'interno di un'azienda di lavorazione di leghe metalliche, mercoledì mattina in via Eratostene a Brugherio (Monza). All'interno dello stabilimento c'è stato uno sversamento di piombo allo stadio liquido, che ha ustionato il 62enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. L'uomo è ora ricoverato in terapia intensiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA