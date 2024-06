Il corpo delle culturiste nel documentario interattivo Grosse

Il cambiamento estremo del corpo delle atlete culturiste, mettendo in discussione lo stereotipo dominante di una femminilità fragile, è al centro dell'installazione interattiva Grosse, che conclude il percorso di laurea di studenti e studentesse della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano.

Il documentario interattivo in forma di installazione, con video immersivo 360°, si basa su ricerche e molteplici interviste nel mondo del bodybuilding femminile. Le quattro atlete selezionate - Claretta Zanettin, Laura Valletta, Manuela Matteucci, Viviana Violante - sono protagoniste del bodybuilding femminile italiano.

Il progetto pone una provocazione al pubblico, suggerendogli di specchiarsi in questi corpi inaspettati e di riflettere su quanto ciascuno di noi sia inconsapevole del perché abbia scelto di rappresentarsi e identificarsi con una determinata immagine corporea.

Entrando nell'installazione il visitatore si trova in uno spazio di bombardamento visivo di come iconografia main stream e social rappresentano in modo sensazionalistico il bodybuilding femminile. Indossando il visore 360, lo spettatore entra nella vita delle atlete, nel dietro le quinte di una gara, nella preparazione atletica e nella loro vita privata, fino a salire sul palco di fronte alla giuria.

L'installazione si può visitare presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti in corso Buenos Aires 33, da domani al 30 giugno, con ingresso gratuito previa prenotazione su Eventbrite.



