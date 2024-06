L'Officina dello sport da archivio Pirelli e tavole di Mattotti

L'OFFICINA DELLO SPORT, A CURA DI FONDAZIONE PIRELLI CON LE ILLUSTRAZIONI ORIGINALI DI LORENZO MATTOTTI (MARSILIO ARTE, PP. 320, 140 ILLUSTRAZIONI A COLORI E B/N, EURO 49,00). Il dietro le quinte del mondo dello sport come competizione, conoscenza, competenza, comunità. Lo racconta il libro 'L'officina dello sport' pubblicato da Marsilio Arte e curato dalla Fondazione Pirelli, impreziosito da tavole inedite realizzate dall'illustratore Lorenzo Mattotti. I laboratori di ricerca, le tecnologie, la preparazione degli atleti e i cantieri di lavoro diventano protagonisti di una storia corale corredata da fotografie e documenti provenienti dall'Archivio Storico Pirelli.

Tra i contributi quelli dello scrittore statunitense Joe R.

Lansdale, esperto di arti marziali e di Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, che offrono sguardi inediti sullo sport come sfida e superamento di sé. Scrittori e giornalisti come Eva Cantarella, Emanuela Audisio, Giuseppe Lupo, Giuseppe Di Piazza, Darwin Pastorin, Massimo Sideri e Sandro Modeo raccontano la disciplina sportiva come stile di vita, tra passato e presente.

In apertura del volume i contributi istituzionali di Marco Tronchetti Provera, Giovanni Malagò, Evelina Christillin e Stefano Domenicali. La sezione narrativa 'Storia delle nostre esperienze' attraverso le parole di Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, del velista oceanico Ambrogio Beccaria e dello scrittore Daniele Pirola, racconta alcune tappe fondamentali della cultura sportiva promossa dalla Fondazione Pirelli.

Completano il volume schede tematiche sugli ambiti sportivi che hanno visto protagonista Pirelli nel corso della sua storia - soprattutto Formula Uno, rally, motociclismo, ciclismo, vela, atletica e calcio.

Pubblicato in versione italiana e in versione inglese separata, il volume sarà presentato il 26 giugno alle 19.00 al Teatro Parenti di Milano con interventi di Marco Tronchetti Provera, Antonio Calabrò, Eva Cantarella, Evelina Christillin, Stefano Domenicali e Mario Isola. In collegamento video Joe Lansdale e Ambrogio Beccaria. Il foyer del teatro e i Bagni Misteriosi saranno allestiti con installazioni ispirate al mondo sportivo, realizzate a partire dalle immagini dell'Archivio Storico Pirelli, e con riproduzioni in scala delle tavole inedite realizzate da Mattotti.

Al progetto editoriale è associata una piattaforma web sulla quale gli utenti potranno approfondire tutti i contenuti del volume, con una timeline dedicata alla passione di Pirelli per lo sport, da rivivere in oltre 150 anni di storia aziendale: pirellisportworkshop.fondazionepirelli.org.



