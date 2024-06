Fuga sostanze chimiche in un istituto dell'Università di Pavia

All'istituto di Istologia dell'Università di Pavia si è verificata oggi una dispersione di sostanze chimiche per cause ancora da accertare. Due persone, che erano al lavoro sul posto ed hanno accusato irritazione alla gola e agli occhi, sono rimaste lievemente intossicate. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Pavia. La struttura interessata è stata evacuata per effettuare le misurazioni da parte del nucleo batteriologico Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico). L'area è stata successivamente isolata, per effettuare la bonifica dei locali. Per domani è previsto un sopralluogo nell'istituto per chiarire le cause dell'incidente.

Non è escluso che le sostanze siano uscite da ampolle di vetro custodite in vecchi armadi di legno.



