Apre al San Raffaele il nuovo centro per la salute metabolica

Nasce all'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano il nuovo 'Centro di eccellenza per la salute metabolica'. Una scelta dettata "dalla profonda consapevolezza del contesto epidemiologico, in Italia e nel mondo, caratterizzato - spiega una nota dell'Istituto - dalla espansione continua, divenuta pandemica, di sindromi e malattie metaboliche, che comprendono diabete di tipo 2, disglicemie, obesità, sovrappeso, dislipidemie, ipertensione arteriosa e malattie epatiche metaboliche, frequentemente presenti in associazioni multiple tra loro e responsabili di elevato rischio cardiovascolare e mortalità precoce associati".

Allo stesso tempo, "nel corso dell'ultimo decennio, è emersa una nuova classe di farmaci, denominati incretinici e più specificamente GLP-1 agonisti che, nel corso delle sperimentazioni cliniche, hanno dimostrato risultati di efficacia senza precedenti nel contrastare tutte queste manifestazioni morbose. Questi farmaci hanno dimostrato efficacia nella terapia del diabete di tipo 2, dell'obesità e delle epatopatie metaboliche, associati per la prima volta ad una significativa riduzione del rischio cardiovascolare, con evidenti effetti di protezione cardiaca e renale".

Queste ultime evidenze, soprattutto quelle che uniscono la riduzione del peso e del rischio cardiovascolare associato, "sono ritenute rivoluzionarie, non soltanto per il significativo arricchimento dell'armamentario terapeutico che esse rappresentano, ma anche per l'enorme impatto che un più esteso impiego di queste terapie potrebbe avere sulla salute pubblica".

"Il Centro di Eccellenza sarà punto di riferimento per pazienti italiani e stranieri con problematiche di sovrappeso e obesità, offrendo loro un percorso diagnostico completo", afferma l'ingegner Federico Esposti, neurofisiologo e direttore operativo del San Raffaele.

"Tra i principi che contribuiscono a definire il concetto di salute, metabolica e complessiva della persona di cui l'Ospedale San Raffaele intende farsi promotore, vi è anche quello della salute mentale e del benessere psicologico, afferma il professor Emanuele Bosi, primario di Diabetologia. E infatti, "valutazione e supporto psicologico sono parte del percorso offerto al paziente, ove se ne ravvisi la necessità o su richiesta dell'interessato, ad integrazione dalla consulenza nutrizionale".



