Al Vittoriale la più grande collezione dannunziana privata

Il Vittoriale degli Italiani ha acquisito la collezione Paglieri, il fondo dannunziano privato più grande in Italia. I materiali - che includono oltre 1800 edizioni, mille lettere del Vate, 200 dei suoi corrispondenti, centinaia di foto, spartiti, volantini fiumani e anche i faldoni dell'architetto Gian Carlo Maroni sulla costruzione della immaginifica residenza del poeta a Gardone riviera - saranno presentati al pubblico il 29 giugno dal presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri in un evento dal titolo Vedi, vedi: queste sono le carte che ti volevo mostrare.

"Con questa acquisizione - ha spiegato Guerri - portiamo al Vittoriale la più grande collezione dannunziana esistente al di fuori dei nostri archivi. È stato un grande investimento economico, ma soprattutto un'operazione dal grandissimo valore culturale, che ci permetterà di scoprire sfumature rimaste ancora inedite di d'Annunzio, dei suoi rapporti personali e professionali e della costruzione del Vittoriale". "Inoltre - ha aggiunto -, facendo da tramite per la Regione Abruzzo nell'acquisizione della biblioteca moderna del Fondo Paglieri, finalmente Pescara potrà avere una biblioteca dedicata alla figura del Vate e diventare un secondo importante punto di riferimento per gli studiosi dannunziani e gli storici".

Alla presentazione, oltre a Guerri, e a rappresentanti della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara, interverrà anche Debora Paglieri, per raccontare la storia della collezione e la sua importanza. Una collezione iniziata quando D'Annunzio era ancora in vita, negli anni '30, dall'imprenditore alessandrino Lodovico Paglieri, erede della dinastia di profumieri, e soprattutto dal figlio Mario.

La collezione, che comprende molti inediti, verrà allestita in una sala aperta agli studiosi e intitolata a Mario Paglieri, all'interno del Museo della Santa Fabbrica Gian Carlo Maroni al Vittoriale".



