Tre studenti fanno arrestare due rapinatori

Due stranieri pregiudicati, un 39ene algerino e un 29enne libico, entrambi irregolari, sono stati arrestati sabato notte, a Milano, dai Carabinieri dopo che avevano rapinato la borsetta a una donna in un locale. I due sono stati inseguiti da tre studenti, due 22enni e un 21enne che, anche se minacciati, non hanno desistito fino all'arrivo dei militari.

E' accaduto intorno all'una e mezza in un locale di viale Sabotino, dove i due sbandati, entrambi senza dimora, hanno rubato la borsa a un'avventrice, una 39enne, fuggendo e minacciando gli inseguitori con dei cocci di bottiglia. I Carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'allarme dato dai tre giovani, hanno bloccato il primo rapinatore nel Parco Ravizza mentre il secondo è stato fermato poco dopo in via Boccola. I due sono ora accusati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito.

Poco prima infatti avevano fatto un acquisto con una carta rubata in un'auto in via Calatafimi. Ora si trovano a San Vittore.



