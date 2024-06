In barca alla deriva col temporale, 2 in salvo sul lago di Como

Due diportisti in barca con il motore in avaria sono stati salvati ieri sera durante un temporale dalla Guardia costiera sul lago di Como.

La piccola imbarcazione era uscita dal porto di Varenna nella mattinata e non era più rientrata. E' stata una conoscente a dare l'allarme e a consentire ai soccorritori di mettersi in contatto con le due persone a bordo, le quali hanno riferito di essere alla deriva nella zona del lago tra Varenna e Bellagio.

Un mezzo dei soccorritori dell'unità Sar di ricerca ha quindi raggiunto in poco in poco tempo la barca, l'ha agganciata e riportata al molo di Varenna con i due passeggeri, entrambi in buone condizioni. L'intervento, ha spiegato la Guardia Costiera, è avvenuto in condizioni non semplici, "con il lago mosso, con raffiche di vento fino a venti nodi da nord est e con pioggia battente".

La Guardia Costiera ribadisce di "verificare sempre lo stato di efficienza" del proprio mezzo nautico "per la parte motoristica, per il carburante e le dotazioni di sicurezza" prima di uscire al largo e soprattutto di controllare le previsioni meteo, "ormai facilmente accessibili a tutti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA