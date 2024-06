A Milano sciopero dei lavoratori Atm mercoledì 26 giugno

Il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero per i lavoratori dell'Azienda Trasporti di Milano per mercoledì prossimo, il 26 giugno.

Tra i diversi motivi dell'iniziativa ci sono anche la richiesta di riattivare su autobus e tram "il distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri" e la tutela "della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi".

Lo sciopero è previsto con il consueto orario diviso in due fasce, dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio.



