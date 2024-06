Una bandiera palestinese anche in cima al Duomo di Pavia

Dopo quella affissa lo scorso 5 giugno sulla facciata principale del Duomo di Milano, un'altra bandiera palestinese è stata portata la notte scorsa sulla cupola del Duomo di Pavia, una delle più alte d'Italia. Ad accorgersene è stata una signora che stamani alle 7.30 transitava in bicicletta in piazza Vittoria. E' stato avvisato il parroco della cattedrale, don Gian Pietro Maggi e sul posto è intervenuta la Digos. Poco dopo un gruppo di operai specializzati in interventi ad alta quota ha rimosso la bandiera.



