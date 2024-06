Distrutto campo sperimentale di riso 'modificato' nel Pavese

Il campo sperimentale di riso nel pavese ottenuto con le Tea, tecniche di evoluzione assistita, è stato "completamente distrutto" la notte scorsa "da ignoti" che, dopo aver manomesso la telecamera di sorveglianza e divelto la rete metallica di protezione, hanno tagliato e sradicato le piantine. Lo fa sapere la Regione Lombardia che aveva avviato la sperimentazione con l'Università degli Studi di Milano.

"Non parliamo di atto vandalico. Si tratta di un gesto criminale, che compromette una sperimentazione che per primi in Italia eravamo riusciti ad avviare" commenta l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA