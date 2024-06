Agenti sventano truffa dello specchietto ai danni di un anziano

La Polizia ha arrestato a Milano un 19enne con l'accusa di aver tentato di truffare un anziano.

Gli agenti hanno notato l'82enne agitato, nei pressi di un bancomat; e poco distante un giovane a bordo di un'auto che lo teneva d''occhio in via Ravizza a Milano.

Avvicinato l'anziano, i poliziotti della Squadra Mobile, in borghese, hanno capito subito che si trattava di un tentativo di 'truffa dello specchietto'.

L'uomo era stato inseguito da un diciannovenne che si lamentava di avere lo specchietto dalla propria auto rotto e, per renderlo più credibile, con un pastello nero aveva fatto dei segni su quello della vettura dell'anziano, chiedendo 200 euro di risarcimento.

I poliziotti hanno bloccato il giovane e, dopo aver raccolto la querela della vittima, l'hanno arrestato per tentata truffa.

L'auto che guidava l'arrestato era stata già stata segnalata per episodi simili in passato.



