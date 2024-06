A Milano nuovo hub contro lo spreco alimentare, è il sesto

A Milano nasce un nuovo hub contro lo spreco alimentare, in piazzale Selinunte, che si aggiunge ai cinque già attivi in città, Gallaratese, Centro, Isola, Lambrate e Foody. Si tratta del primo hub, come spiega il Comune, avviato come risultato del percorso di co-progettazione iniziato nel 2023 cha ha coinvolto oltre venti enti del Terzo settore e soggetti pubblici e privati, nelle azioni di recupero delle eccedenze alimentari e di redistribuzione alle persone fragili.

"Il sistema degli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare, si è dimostrato attivatore di circuiti virtuosi di recupero e redistribuzione delle eccedenze e grazie all'importantissimo riconoscimento dell'Earthshot Prize 2021 ricevuto nel 2021, il Comune di Milano ha investito un ingente contributo economico per potenziare e rafforzare la rete degli Hub", ha detto Anna Scavuzzo, vicesindaca con delega alla Food Policy.

Il funzionamento della raccolta e della consegna dei prodotti e della gestione del centro sono assicurati da Coopi - Cooperazione Internazionale che già coordina e aggrega le realtà presenti sul territorio, tra cui QuBi che si occupano di distribuzione alimentare. Nei prossimi mesi saranno attivati altri due hub contro lo spreco alimentare, arricchendo così la rete presente in città. "Sin dall'inizio, abbiamo sostenuto con determinazione questa iniziativa per la Food Policy della città, concentrandoci sulla lotta contro lo spreco alimentare e l'aiuto a chi è in difficoltà", ha commentato Claudia Sorlini, vice presidente di Fondazione Cariplo. Tra i soggetti della Grande distribuzione già coinvolti nell'hub c'è Coop Lombardia.



