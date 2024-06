Nomina Beccalli alla Cattolica, auguri da politica e imprese

"Mi complimento con la professoressa Elena Beccalli per la nomina a rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È donna tenace, estremamene preparata e dal grande spessore culturale: sono convinto che saprà onorare al meglio un ruolo di straordinaria importanza per il mondo universitario e in generale per la nostra società. Regione Lombardia è pronta a proseguire e rafforzare le interlocuzioni e la collaborazione con l'ateneo".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la nomina di Beccalli, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Sono lieto di rilevare come sempre più donne stiano assumendo la guida di Atenei prestigiosi - ha aggiunto Fontana - un elemento questo da valutare positivamente, anche considerando il pragmatismo, la competenza e la concretezza che sono in grado di esprimere".

"Un'altra donna a capo di una università" ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando sui social la nomina della nuova rettrice dell'Università Cattolica Elena Beccalli, che è la quarta donna alla guida di un ateneo milanese. "Congratulazioni e buon lavoro", ha concluso.

Anche il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, ha espresso il "caloroso augurio di buon lavoro alla rettrice Elena Beccalli" a nome delle imprese del terziario. Per Sangalli, la nuova rettrice della Cattolica "raccoglie l'eredità importante del rettore Franco Anelli ed è significativo che sia la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell'ateneo".

"Siamo sicuri - conclude - che sarà un valore aggiunto per il sistema universitario milanese e che si rafforzerà la collaborazione con il nostro sistema imprenditoriale".



