Elena Sgarbi, 'il design linguaggio universale a Expo Osaka'

"Noi siamo molto orgogliosi di questa partnership con Adi che rappresenta l'intera filiera del design italiano. Per noi è davvero un partner di eccezione perché abbiamo deciso di fare del design, che è fiore all'occhiello del Made in Italy, il filo conduttore del racconto dell'Italia che vogliamo portare a Expo Osaka 2025". Lo spiega Elena Sgarbi, Commissario Aggiunto per l'Italia a Expo 2025 Osaka, commentando l'annuncio del premio Compasso d'Oro International Award in partnership con il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

"Un'Italia che è capace di unire storia, cioè passato e futuro, innovazione e tradizione, alto artigianato ed elemento industriale, creatività e capacità tecnologica - aggiunge -.

Niente meglio del design, infatti, riesce a portare tutto questo messaggio in una maniera molto chiara. Il design è un linguaggio universale, comprensibile a tutti, quindi è uno strumento molto efficace per dare una comunicazione di forte impatto e immediata".

Il tema generale di Expo è 'Disegnare le società del futuro per le nostre vite', "quindi un approccio che noi italiani già sappiamo da tempo. Un'idea rinascimentale, umanistica dell'uomo al centro dell'innovazione - conclude -. Il Padiglione Italia ha come tema 'L'arte rigenera la vita', dell'arte abbiamo dato un'interpretazione molto ampia del termine, con cui ci riferiamo all'eccellenza in qualunque campo venga affrontata".



