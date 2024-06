Compasso d'Oro, premiato il Museo d'Arte Fondazione Luigi Rovati

Mario Cucinella Architects e Fondazione Luigi Rovati hanno ricevuto questa sera il Premio Compasso d'Oro ADI per il progetto 'Museo d'Arte Fondazione Luigi Rovati'. Questa la motivazione: "Allestimento museografico e museologico attraverso il design che prende spunto dal rapporto con la tradizione della scultura, realizzando un ambiente emotivamente coinvolgente e sottolineando il rapporto tra fruitore e patrimonio culturale".

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Milano presso l'ADI Design Museum e a ritirare il riconoscimento è stato l'architetto Mario Cucinella, Founder & Design Director di MCA - Mario Cucinella Architects, alla presenza del presidente dell'ADI Luciano Galimberti.

"Questo premio - ha detto Cucinella - rappresenta un importante traguardo frutto di un grande lavoro creativo di squadra. Ringrazio la Fondazione Luigi Rovati per la fiducia accordatami e per l'opportunità di osare nella creazione di nuovi spazi immersivi, con un'attenzione particolare all'innovazione nelle tecniche espositive".



