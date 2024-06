Dalla cultura milanese un valore aggiunto da 16,6 milioni

Si attesta sui 16,6 milioni di euro, in termini di valore aggiunto prodotto, l'impatto del sistema culturale e creativo milanese, secondo i dati del servizio studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ricordati oggi dal membro di giunta Enrico Brambilla, alla presentazione della Stagione teatrale 2024/2025 del Piccolo Teatro di Milano.

"La cultura - ha detto Brambilla - rappresenta una leva di sviluppo di primo piano del territorio e un motore di innovazione e internazionalizzazione, che genera anche un indotto economico importante. il Piccolo Teatro è tra i protagonisti di primo piano della scena culturale del territorio e a livello nazionale e internazionale, catalizzatore del cambiamento e dell'apertura alle moderne sfide quali sostenibilità, inclusione e innovazione".

Per le "performing arts", la città rimane il principale polo di produzione teatrale in Italia, con oltre 800 realtà, quasi il 12% del totale nazionale e circa 7000 addetti, il 18% del totale nazionale. Il settore ha un ruolo anche dal punto di vista turistico: l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio 2023 ha evidenziato che il 38,5% dei turisti che ha scelto di visitare il capoluogo lombardo ha indicato arte e cultura come motivazione principale del viaggio.



