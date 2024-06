Tre Moschettieri Opera Pop, nuova versione musicale da Dumas

"Tutti per uno, uno per tutti!". Il motto più famoso del romanzo di Dumas, simbolo di un'amicizia incorruttibile, prende nuova vita nella nuova versione musicale italiana I Tre Moschettieri - Opera Pop, prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d'Abruzzo (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti) che arriverà nei più importanti teatri italiani.

I biglietti per le date di anteprima del tour al Teatro Nazionale di Milano (dal 16 febbraio 2025) e al Teatro Brancaccio di Roma (dal 5 marzo 2025) sono disponibili in prevendita dal 18 giugno su TicketOne https://www.ticketone.it/artist/tre-moschettieri-musical/.

Uno spettacolo in cui musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto coinvolgente ed emozionante con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone nei panni di Athos, Porthos e Aramis e il tocco innovativo di Giuliano Peparini a cui sono affidate la direzione artistica e la regia. Le coreografie sono firmate da Veronica Peparini e Andreas Muller, musiche di Giò Di Tonno e testi di Alessandro Di Zio.

Il trionfo dell'amicizia dunque, ma anche del potere e dell'ambizione in questa storia senza tempo in cui buoni e cattivi combattono una lotta quasi archetipica, mettendo al centro valori quali onore, fedeltà, onestà troppo spesso messi in crisi dal mito dell'uomo contemporaneo e che i tre moschettieri portano fieri sulla punta delle loro spade. Spade che naturalmente non disdegnano di usare: perché per l'onestà e per l'amicizia si può e si deve combattere. E per l'amore, motore di ogni azione che qui si sublima nell'incontro tra D'Artagnan e Costanza. Un amore che verrà spezzato dalla sete di vendetta dell'altra protagonista femminile: la perfida Milady.

Il finale riporterà l'equilibrio e Milady sarà giustiziata.

Ma lo spettatore andrà via con l'amaro in bocca. Chissà, forse perché i buoni sono a un tratto diventati cattivi? Oppure perchè è proprio la morte l'unico mistero che neanche l'uomo contemporaneo è riuscito a svelare. L'unico mistero che ci rende microscopici e vulnerabili. Rds 100% Grandi Successi è la radio partner del tour.



