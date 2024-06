Si tuffa nel Lambro, gravissimo ragazzo nel Comasco

Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 17 anni che questo pomeriggio è finito nel fiume Lambro a Ponte Lambro, nel Comasco, e non è più riemerso.

L'allarme è scattato alle 15.30: il ragazzo era in compagnia di amici quando è finito in acqua, non si sa ancora se accidentalmente o, molto probabilmente, dopo un tuffo. Il giovane, residente in zona, non è più riemerso. Gli amici hanno subito lanciato l'allarme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del soccorso acquatico e un elicottero del reparto volo Lombardia con a bordo i sommozzatori: il giovane è stato individuato in un punto critico del fiume, dove si creava un pericoloso "rullo". Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni del fiume: alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il ragazzo per affidarlo al personale sanitario. Il ragazzo è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale di Como, in codice rosso.



