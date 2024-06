Morto il giovane ripescato nel fiume Lambro nel Comasco

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del fiume Lambro a Ponte Lambro (Como). Nonostante il tentativo di rianimazione effettuato sul posto, il giovane, residente a Canzo, è morto all'arrivo in elicottero all'ospedale di Como.

Il ragazzo è rimasto per oltre un'ora e mezza nelle acque del fiume, che in quel punto corre tra le rocce, creando delle pozze in cui si può fare il bagno ma dove il pericolo è sempre costante. Il diciannovenne è finito in acqua, non si è capito ancora esattamente come, e non è riuscito a riemergere. Gli stessi vigili del fuoco con i sommozzatori hanno fatto fatica a recuperare il corpo del ragazzo. La Procura di Como ha comunque disposto l'autopsia.



