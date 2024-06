Molesta una donna durante evento musicale, arrestato

Un uomo di 29 anni, egiziano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato sabato pomeriggio per violenza sessuale, durante un evento musicale a Sesto San Giovanni (Milano). A quanto emerso dalle indagini della Questura di Milano, l'uomo, approfittando della folla in occasione dell''Holi Dance Festival', si è strusciato contro una giovane e poi si è allontanato. Pochi attimi dopo è stato bloccato da alcuni agenti di polizia in borghese, mentre probabilmente stava cercando altre donne da molestare.



