'Mia madre derubata', denuncia di Emanuela Folliero sui social

"Sono con mia mamma e mia zia, di 93 e 96 anni, e hanno rubato la borsa per strada, queste str...

maledette. Ma dove viviamo qua? La sicurezza... ma che? Non si può andare in giro. Adesso mia madre si sente anche male". È la denuncia video postata nelle sue story questa sera su Instagram da Emanuela Folliero, storica annunciatrice Mediaset che abita a Milano. "Queste, se le incontro, le meno. Me ne assumo la responsabilità" ha aggiunto in un secondo video. "Vado in prigione io". E poi: "Ma che cosa si devono integrare queste qua? Devono tornare a casa loro. Non hanno una coscienza? Una madre? Una nonna?".



