Malore dell'11enne in piscina forse per un gioco di apnee

Potrebbe esserci stato un gioco di apnee tra ragazzini all'origine del malore che ieri mattina, al parco Aquaneva di Inzago (Milano), ha colpito una ragazzina di 11 anni, in gita con il centro estivo dell'oratorio di Caravaggio (Bergamo), dove vive, e ancora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È quanto emerso dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte dalla polizia locale di Inzago, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Pare che la ragazzina, assieme ad alcuni coetanei, stesse giocando a chi teneva il fiato più a lungo sott'acqua: quando è stato il suo turno, è arrivata fino al fondo della vasca - in quel punto a 1,60 metri -, ma non è più risalita. Di lì l'immediato allarme degli altri amici presenti, che hanno avvisato animatori del Cre e bagnini. Le condizioni della undicenne sono molto critiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA