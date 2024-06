Guidesi in Renania, punti di incontro su chimica e automotive

Continuano le missioni diplomatiche dell'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, che ieri è volato in Germania per una tappa nella Regione della Renania-Palatinato dove ha incontrato la ministra dell'Economia, dei Trasporti e dell'Agricoltura del land Daniela Schmitt.

Guidesi, che è presidente dell'alleanza delle Regioni europee della chimica, e che a fine anno assumerà la presidenza anche dell'alleanza delle Regioni europee sull'automotive, ha presentato alla ministra il lavoro delle due associazioni e le opportunità che possono nascere per i due settori.

Una riunione "molta positiva", dalla quale sono emersi punti di incontro. Il Land Renania-Palatinato, che al momento non fa parte delle due alleanze, si è dimostrato particolarmente interessato su entrambi i comparti, vista la sua peculiarità sul trasporto pesante e sulla chimica.

L'obiettivo delle missioni di Guidesi è quello di coinvolgere tutti i territori più manifatturieri e produttivi d'Europa al fine di influenzare positivamente le scelte della prossima commissione europea in campo industriale. L'assessore e la ministra si sono accordati per un ulteriore incontro nei prossimi mesi.

La missione economica è proseguita con la visita nella sede in Renania della Basf, una delle più grandi compagnie chimiche con insediamenti anche in Lombardia, dove l'assessore ha incontrato i vertici aziendali accompagnato dal presidente di Federchimica Francesco Buzzella.



