Approvato il bilancio di MM spa, ricavi per 308 milioni (+3,2%)

Via libera dell'assemblea degli azionisti al bilancio 2023 di MM Spa, la società interamente partecipata dal Comune di Milano, nata per gestire le linee metropolitane che poi ha ampliato le sue attività a settori come acqua, edilizia residenziale e verde.

MM ha generato un totale dei ricavi pari a 308 milioni di euro, (+3,2% rispetto al 2022) e un risultato netto positivo di 20 milioni di euro, nonostante le sfavorevoli condizioni dei mercati energetici e finanziari che hanno inciso sulla struttura dei costi aziendali.

Dato positivo, come spiega una nota, anche per l'Ebitda che cresce rispetto allo scorso anno (+39%), raggiungendo i 74,1 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 62,2 milioni di euro. Infine, la posizione finanziaria netta si è ridotta dai 240 milioni di euro di fine 2022 ai 209,5 di fine 2023. Il patrimonio netto si attesta a 266,5 milioni di euro.

"Dai dati di Bilancio sottolineo l'aumento del margine operativo lordo che permetterà una maggiore e più efficace capacità di investimento con un occhio di riguardo per i progetti innovativi nelle varie divisioni di MM", spiega il presidente Simone Dragone.

MM gestisce il servizio idrico integrato della città di Milano che ha conseguito lo scorso anno un Ebitda pari a 65,7 milioni di euro e investimenti per 56,2, in linea con l'ammontare previsto dalla pianificazione d'ambito. La divisione Ingegneria ha salutato l'entrata in esercizio della tratta di metropolitana M4 che collega l'aeroporto di Linate al centro città. Inoltre, ha conseguito l'aggiudicazione della gara per la M1, la prima linea metropolitana di Tel Aviv ed è impegnata anche nello sviluppo di linee metropolitane e metrotranvie in tutta Italia (Napoli, Genova, Padova, Bergamo, etc.). Il 2023 ha visto il completamento della vasca del Seveso per proteggere la città dalle esondazioni.



