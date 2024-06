L'Estetista Cinica: 'Polemiche per la cena a Brera? Classismo'

"Classismo della peggior specie": è questo il modo in cui l'Estetista Cinica, al secolo Cristina Fogazzi, ha liquidato le critiche per la cena organizzata nei giorni scorsi per i vent'anni della linea Overskin della sua marca Veralab alla Pinacoteca di Brera.

"Veralab - ha precisato su Instagram - ha affittato quello spazio perché è previsto dalla legge e lo ha utilizzato attenendosi scrupolosamente a tutti i regolamenti". "Eppure qualcuno ha pensato di agitare una feroce polemica", ha aggiunto ricordando che "lì si svolgono eventi simili da otto anni" e allegando parte dell'intervista rilasciata da Angelo Crespi al Corriere in cui il direttore di Brera ipotizza appunto classismo, ricorda che "quella degli eventi è una prassi" da otto anni, con tariffe definite dal ministero e ricavati che servono per i restauri. E comunque ci sono "tante richieste, potrei affittare la sala ogni giorno" ha aggiunto Crespi. Da cui la conclusione: "Il problema non è l'utilizzo di Brera ma il MIO utilizzo di Brera" e comunque "Veralab continuerà a sostenere la cultura a dispetto di tutti. Si mettessero il cuore in pace".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA