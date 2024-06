Investe tre ragazzi sul monopattino e scappa, ricercato

I carabinieri stanno cercando di rintracciare un pirata della strada che la scorsa notte, poco prima delle 23, ha travolto con la sua auto tre diciassettenni che viaggiavano su due monopattini a Viboldone, una frazione di San Giuliano Milanese.

Uno dei tre ragazzi per l'impatto ha sbattuto violentemente il capo a terra ed è stato portato con una frattura cranica al Policlinico San Matteo di Pavia con l'elisoccorso. Non è in pericolo di vita. L'auto che li ha investiti si è allontanata a grande velocità senza fermarsi a soccorrerli. In zona ci sono telecamere, che potranno aiutare a identificare l'investitore così come i detriti rimasti sulla strada dopo l'urto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA