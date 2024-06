Donna di 64 anni si ustiona ai fornelli e muore in ospedale

E' stata investita da una fiammata, mentre ieri sera era ai fornelli per preparare la cena. Una donna di 64 anni di Landriano (Pavia) è morta in seguito alle ustioni riportate al torace e al volto.

Quando i familiari sono rientrati a casa, verso le 21, l'hanno trovata a terra sul pavimento della cucina, agonizzante.

Quindi è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano), dove è morta la notte scorsa.

I carabinieri di Pavia sono intervenuti sul posto per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico.



