Creste e pumps alla sfilata di JordanLuca a Milano

Portano pumps a punta in pelle nera e stivali con il tacco i ragazzi con la cresta vestiti da JordanLuca, il marchio disegnato da Jordan Bowen e Luca Marchetto. Se gli uomini indossano ciclisti e bomber dalle spalle squadrate, giacche in tweed giapponese con spalle imbottite, top con zip e scollo all'americana sotto ai capispalla dai colli ingigantiti, per lei gli abiti da ballerina rivisti e corretti in versione dark e sfrangiata si alternano ad ali da angelo e trasparenze, in una collezione che danza tra i contrasti, tra abiti plastificati e tubini floreali con strappi realizzati a mano e ripiegati.



