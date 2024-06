Ascend Beyond tra nostalgia e sguardo al futuro

Racconta di un'epoca post nostalgica, di un passato non vissuto direttamente ma stranamente familiare la collezione "I wasn't there (or was I?)" del marchio tutto milanese Ascend Beyond, fondato dal 28enne Emanuele Abbondanza, che realizza capi di abbigliamento maschile che raccontano una storia, fondendo ispirazioni del passato con un design proiettato verso il futuro.

Sono capi d'abbigliamento vintage, ri-disegnati per esplorare come il tempo li abbia influenzati e per ricrearli in una nuova veste. All'interno della collezione, forme, dettagli e tessuti evocano una giustapposizione. Ogni capo ha un carattere: il pantalone sartoriale dalla costruzione classica è realizzato in un tessuto tecnico idrorepellente; la giacca in cotone resinato trattato con olio d'oliva si ispira all'abbigliamento da lavoro americano; i giubbini hanno una tirazip realizzata con cucchiai vintage, un omaggio al passato, guidato da un approccio sostenibile.



