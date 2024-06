A UniBg Graduation Day dedicato a oltre 1700 laureati

Si è conclusa con il rituale lancio del tocco e il canto del 'Gaudeamus igitur', l'inno degli universitari, la cerimonia del Graduation Day dell'Università degli Studi di Bergamo. Protagonisti sono stati 600 laureati in rappresentanza degli oltre 1.700 laureati magistrali dell'anno accademico 2023/2024.

È il tema del coraggio, dell' "avere cuore" e avvalersi della sua forza per affrontare le sfide quotidiane, quello scelto dal rettore dell'ateneo, Sergio Cavalieri, per augurare il futuro migliore ai neolaureati dell'Università di Bergamo. Coraggio che "deve poter imprimersi in voi come un tatuaggio invisibile, un'impronta, una forza capace di accettare anche le sconfitte e imparare dagli errori".

Ospite d'onore della cerimonia Ivano Dionigi, professore emerito dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di cui è stato Magnifico Rettore, e Presidente del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, che nel suo elogio ha esortato: "Siate insoddisfatti, siate esigenti, siate rigorosi. Vorrei dirvi: siate perfetti. Il mondo sarà migliore il giorno in cui non diremo più di un ragazzo o di una ragazza 'è tutto suo padre, tutta sua madre' ma di un genitore diremo 'è tutto suo figlio, è tutto sua figlia'".

Presente anche la neoeletta sindaca di Bergamo Elena Carnevali, che ha detto rivolgendosi ai laureati: "Siate protagonisti della vostra vita, nella dimensione sociale e in quella professionale che comincia già da oggi".

Nel corso della mattinata, arricchita dalla performance 'La magia della sabbia' dell'artista Andrea Arena-Sand Art, sono stati premiati anche 80 laureati (10 per dipartimento) che si sono distinti per merito nel corso dei loro studi.



