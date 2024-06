Sgomberata un'area occupata da nomadi a Milano

E' stato sgomberato un accampamento di nomadi in via Caduti di Marcinelle a Milano, nel quartiere Rubattino. Ne dà notizia Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3 di Fratelli d'Italia, secondo il quale sono sate impegnate numerose pattuglie delle forze dell'ordine.

Cagnolati chiede anche l'installazione di portali e manufatti per impedire che queste zone possano essere nuovamente occupate abusivamente e l'installazione di ulteriori portali e dissuasori anti caravan in modo tale da presidiare maggiormente l'area.





