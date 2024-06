Evasi dal Beccaria, sono due 16enni arrestati per rapina

Sono due ragazzi di origine marocchina, entrambi 16enni, i detenuti evasi dal carcere minorile di Milano questo pomeriggio, attualmente ricercati "dalle pattuglie - dice un agente - di tutte le forze dell'ordine". Si tratta di giovani residenti in una provincia lombarda a nord del capoluogo, dove vivono i loro genitori.

Il primo, nato in Italia, risulterebbe arrestato l'11 giugno scorso, e a suo carico ci sarebbero un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano e un ordine di esecuzione pena del Tribunale dello stesso capoluogo, per reati inerenti alla persona, come le rapine. L'altro, nato in Marocco, sarebbe stato arrestato il 14 maggio, sempre su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, per reati analoghi.



