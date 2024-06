Basket, Messina: 'Ora Milano deve tornare ai playoff di Eurolega'

Il terzo scudetto consecutivo non spegne la fame di Ettore Messina. "Ovviamente sono felice - rimarca il coach dell'Olimpia Milano durante il Media Day organizzato dal club - e l'anno prossimo proveremo a vincerne un altro. Per due anni abbiamo fatto i playoff di Eurolega, e da due anni li abbiamo mancati: tornarci stabilmente è il nostro obiettivo. Noi abbiamo un budget ovviamente eccellente, frutto della disponibilità del signor Armani, però poi abbiamo dei paletti anche noi, ma è più che sufficiente per competere per i playoff. Poi se vai ai playoff quasi tutti gli anni, ci scappa la Final Four". Sarà un'estate di riflessioni sul mercato: Hines potrebbe ritirarsi, Melli deve ancora rinnovare il contratto in scadenza, Shields potrebbe chiedere un adeguamento. Messina non si sbilancia, in attesa di notizie certe (l'unico nuovo acquisto annunciato è Paul Eboua che resterà un anno in prestito a Cremona): "Da parte nostra su Shields non c'è discussione ma se un giorno ci dice che vuole andare a giocare con i Clippers ce lo verrà a dire. E a quel punto affronteremo la situazione.

Abbiamo altre situazioni aperte con giocatori importanti che sanno bene che la nostra volontà è quella di andare avanti con loro".



