ANSA-BOX/Calcio: procura Figc archivia inchiesta vendita Milan

Nessuna conseguenza sportiva per il Milan riguardo l'inchiesta della Procura di Milano sul passaggio di proprietà tra Elliott e RedBird. La Procura federale della Federcalcio ha infatti archiviato, "allo stato degli atti", il fascicolo aperto sulla vendita del club. Nel marzo scorso il procuratore Giuseppe Chinè aveva chiesto gli atti dell'inchiesta a Milano ricevendo il dispositivo di perquisizione di dodici pagine. La Procura Figc doveva infatti valutare se ci fosse stata violazione dell'articolo 5 del Codice di Giustizia Sportivo sugli obblighi di comunicazione che regola le acquisizioni delle società di calcio. Al momento, però, non sono state riscontrate irregolarità e non sono previsti deferimenti.

Un risultato importante per il club rossonero in attesa di conoscere gli sviluppi anche dell'inchiesta ordinaria di Milano.

Attesa, come quella necessaria per conoscere il progetto di riqualificazione di San Siro ideato da WeBuild. Tra una o due settimane ci sarà infatti l'incontro tra Milan, Inter, il sindaco Sala e ovviamente WeBuild. Parallelamente però si fanno passi avanti anche per la riqualificazione dell'area San Donato, zona scelta dal Milan per realizzare lo stadio di proprietà.

Lunedì è iniziata la fase di bonifica dell'area San Francesco.

Fs Sistemi Urbani è il primo partner nell'Accordo di programma per la realizzazione dello stadio.

"Registriamo con favore - ha dichiarato il Sindaco di San Donato Francesco Squeri - questa prima adesione al tavolo dell'Accordo di programma. Contiamo di ricevere a breve le risposte degli altri soggetti interpellati in modo da entrare nel merito del progetto definendo gli impegni progettuali, economici e operativi per lo sviluppo complessivo dell'intervento urbanistico che dovrà rappresentare un'occasione per la nostra città e per l'intero sud Milano". Le prossime saranno dunque settimane decisive per il futuro del club rossonero che dovrà, così come l'Inter, decidere se accettare il progetto di un Meazza rinnovato e ancora in condivisione o realizzare un nuovo impianto da 70 mila posti a Sud di Milano.



