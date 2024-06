Quasi 20 chili di droga in casa e in auto 12mila euro, arrestato

E' stato visto cambiare corsia in modo sprericolato in viale Fulvio Testi a Milano e, per questo, è stato fermato ieri dagli agenti del Commissariato Greco Turro, impegnati in un servizio antidroga.

Nella sua Renault Scenic i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana ma a bordo aveva alcuni grammi di cocaina e un portafogli con mille euro. La sorpresa è venuta quando è stato alzato un tappetino della vettura del pregiudicato milanese di 53 anni: sotto c'erano 11mila euro.

In casa, a Sesto San Giovanni, i poliziotti gli hanno trovato 33 grammi di cocaina, oltre otto chili di hashish, oltre undici di marijuana e altri due mila euro.

Per questo è stato arrestato.



