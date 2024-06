In acqua con l'apecar, morta una donna

Un'anziana ha perso la vita e un uomo di 95 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sondalo dopo che l'apecar su cui viaggiavano è uscito di strada ed è finito in acqua all'altezza della diga di Sernio, in Valtellina, in un incidente stradale avvenuto dopo le 16:30.

I due sono stati recuperati dai Vigili del fuoco del distaccamento di Tirano, intervenuti con i carabinieri e il personale sanitario. Il motocarro era semisommerso nell'acqua.





