Ibrahimovic: "Maignan, Theo Hernandez e Leao restano al Milan"

"Maignan, Theo Hernandez e Leao restano con noi. Hanno un contratto e sono felici. Non abbiamo bisogno di vendere, non serve un domino effect": lo ha annunciato Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione rossonera.

"Sono giocatori tra i più forti nel loro ruolo - ha continuato Ibra - e hanno un contratto con noi. Sono felici, non abbiamo bisogno di vendere. Per i rinnovi? Da quando è entrato RedBird i risultati sono positivi e ci dà la possibilità di allargarci di più e di fare di più economicamente".



