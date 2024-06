I finalisti del Premio NebbiaGialla 2024

Sono stati annunciati i finalisti della quindicesima edizione del Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca, nato da un'idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi. Sono: Alessandro Bongiorni con Favola per rinnegati (Mondadori), Leonardo Gori con La libraia di Stalino (Tea), Marcello Simoni con Morte nel chiostro (La nave di Teseo) e Licia Troisi con La luce delle stelle (Marsilio).

Il premio viene assegnato da una giuria di cinquanta lettori e si svolge con il fondamentale contributo del Comune di Suzzara, in provincia di Mantova e di Piazzalunga Cultura.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 14 settembre 2024 alle ore 17.00 al Cinema Dante di Suzzara. Al vincitore verrà assegnata un'opera d'arte realizzata da un importante artista contemporaneo.

Sempre il 14 settembre saranno assegnati il Premio NebbiaGialla per racconti inediti, realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, la storica collana di narrativa dedicata ai generi noir e poliziesco pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore, e il Premio NebbiaGialla per romanzi inediti, realizzato in collaborazione con la casa editrice Laurana - Calibro 9.

I nomi dei finalisti per le sezioni inediti, sia per i racconti che per i romanzi saranno diffusi nel mese di luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA