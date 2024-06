Encomio solenne Comune Crotone al preparatore dell'Atalanta

Un crotonese protagonista dello sport nazionale ed europeo e che con la sua professionalità ha partecipato al successo dell'Atalanta negli ultimi anni fino a raggiungere il 22 maggio la vittoria nell'Europa League. È la motivazione con la quale il Comune di Crotone ha conferito l'Encomio solenne a Mimmo Borelli, preparatore atletico della formazione allenata da Giampiero Gasperini.

A consegnare a Borelli il riconoscimento, conferito su proposta dall'assessore allo Sport, Luca Bossi, è stato il sindaco Vincenzo Voce.

"Sono emozionato - ha detto Mimmo Borelli nel corso della cerimonia di conferimento dell'encomio - perché ricevo un riconoscimento da quella che é la mia città. Sono figlio di questa terra ed ogni volta che ci torno ritrovo l'affetto della mia gente".

"Il professore Borelli - ha commentato il sindaco Voce - rappresenta un orgoglio per la comunità crotonese. Un punto di riferimento fondamentale per i giovani. Una persona dedita al lavoro con un impegno mai disgiunto dalla sensibilità personale.

Un grande esempio per le giovani generazioni".



