Delitto al Pirellone il nuovo romanzo di Tiziana Maiolo

Si intitola Delitto al Pirellone il nuovo romanzo della due volte assessora al Comune di Milano Tiziana Maiolo, in uscita il 28 giugno per Milieu Edizioni.

E' il marzo 1996 quando nel grattacielo simbolo del potere della città, un personaggio politico di spicco viene brutalmente trucidato con un tumi, un antico pugnale peruviano dalla strana forma a mezzaluna. Il compito di indagare spetta alla magistrata Rossella Traverso e alla sua amica Rosa Rossi, intraprendente cronista de Il Giorno. A far da sfondo al legal thriller al femminile, la Milano della metà degli anni Novanta, tra Tangentopoli e l'ascesa di Berlusconi. Tra realtà e immaginazione, l'autrice conduce la pm e la giornalista nei luoghi iconici della città, da Palazzo di Giustizia alla Scala, per scoprire i legami tra il mondo della sovversione italiana e quello dei narcos sudamericani, fino a ricostruire le vicende di una cena durante la quale sarebbe stato pianificato il delitto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA