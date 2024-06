Coca Cola Hbc Italia, 70 milioni di investimenti nel 2024

Oltre 70 milioni di euro di investimenti per il 2024 nelle fabbriche e lungo la catena del valore: li annuncia oggi Coca-Cola HBC Italia, in occasione della pubblicazione di "Celebriamo insieme il mondo di domani", il suo 20esimo rapporto di sostenibilità.

"Con oltre 2mila dipendenti, più di 1300 fornitori e 6 stabilimenti produttivi in 5 regioni - dichiara Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia - siamo parte dell'economia italiana e del suo tessuto sociale e, se messi nelle possibilità di farlo senza il gravo di tassazioni penalizzanti, continueremo a promuovere con trasparenza il nostro modo di fare business sostenibile, nelle fabbriche e lungo l'intera catena del valore, come dimostrano le cifre investite in Italia nel 2024".

Dei 70 milioni di euro previsti nel 2024, circa 20 sono dedicati a innovazioni nelle fabbriche, in ambiti quali salute e sicurezza delle persone, efficienza idrica ed energetica, mobilità green e circolarità degli imballaggi. Gli investimenti vanno anche a favore della sostenibilità della filiera, come ad esempio gli 11 milioni dedicati all'acquisto di nuovi strumenti di vendita eco-friendly, come frigovetrine, per più di 100 mila bar, pizzerie, ristoranti e supermercati in Italia.

Dal 2023 tutte le bottiglie in plastica per le bibite dell'azienda sono in 100% plastica riciclata (rPET) grazie alla fabbrica di Gaglianico (BI) che ogni anno trasforma fino a 30.000 tonnellate di PET riciclato in nuove bottiglie per le bibite dell'azienda in Italia. Nel 2022 Coca-Cola HBC Italia ha ottenuto la certificazione per la parità di genere, che ha riconosciuto il percorso avviato verso una maggiore valorizzazione dei talenti al femminile. Nel 2023, l'azienda vanta oltre il 40% di donne in posizioni manageriali. Sono numerosi i progetti portati avanti con associazioni come Banco Alimentare che ha reso possibile, negli ultimi 7 anni, la distribuzione di oltre 14 milioni di pasti a persone in condizioni di fragilità.



