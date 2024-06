Bertolaso, in Lombardia infermieri sudamericani entro fine anno

"Stiamo aspettando di firmare il protocollo con il primo Paese con il quale abbiamo di fatto chiuso gli accordi, che è il Paraguay, poi lo faremo anche con l'Argentina. Io spero entro la fine dell'anno di poter avere la prima presenza di infermieri e tecnici arrivati da questi Paesi". Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di una conferenza sulla ventesima giornata mondiale del Donatore.

"Ci organizzeremo in modo che potranno essere immediatamente impiegati nelle corsie dei nostri ospedali pubblici". Oltre agli infermieri, poi, "andremo anche a cercare altri tecnici. Per esempio nell'ambito della radioterapia, in questo momento abbiamo grosse difficoltà a reperire i tecnici. Quindi allargheremo il nostro campo di azione. Non escludo anche che si possa fare ricorso pure alle categorie di medici. Si parla tanto della carenza dei medici di famiglia - ha aggiunto Bertolaso -, dove sta scritto che non possiamo cercarli in America Latina, dove si chiamano medici di comunità? Potrebbero benissimo essere anche loro interessati a venire a lavorare qua in Lombardia o anche nel resto dell'Italia. È tutto un lavoro in corso che stiamo definendo, migliorando, dettagliando giorno per giorno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA