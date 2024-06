Bertolaso, finito l'incarico in Lombardia non farò altro

Finito il suo incarico di assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso non intende assumere altri incarichi, nemmeno di governo. "Sono stato chiamato qui dal presidente Fontana, sapete che sono un tecnico e ho servito il mio Paese sempre con grande passione e grande impegno. Adesso diciamo che sto giocando i tempi supplementari. Per cui, finito questo incarico, e sarà il presidente a decidere quando terminerà, non farò altro assolutamente".

Detto ancora più chiaramente: "non ho nessuna intenzione di essere coinvolto in altre attività pubbliche o istituzionali" ha spiegato l'ex capo della Protezione civile. "Credo che sia tempo che siano i giovani a sostituire quelli che hanno già dato il loro contributo alla crescita di questo Paese" ha aggiunto.





