Armani torna a New York per il nuovo edificio su Madison

Giorgio Armani tornera' a New York in ottobre per inaugurare il nuovo building della Maison su Madison Avenue. Interamente riprogettato per includere 10 unità residenziali, l'Armani/Ristorante e le nuove boutique Giorgio Armani e Armani/Casa, l'edificio riconferma l'amore dello stilista per la città americana: "Un traguardo personale importante perché concretizza la mia visione dello stile nella città che forse per prima l'ha davvero accolta", ha dichiarato lo stilista in un post su Instagram.

L'appuntamento e' per il 17 ottobre e prevede una sfilata di moda seguita da un after party. "Sono felice di tornare a New York per celebrare un progetto molto importante. La mia presenza in questa città è sempre stata significativa e ha segnato momenti fondamentali della mia carriera", ha detto ancora Armani che nel 2013 aveva portato nella Grande Mela uno dei suoi eventi One Night Only al SuperPier dell'Hudson River Park con 700 ospiti vip tra cui Glenn Close, Leonardo DiCaprio, Lauren Hutton e Renee Zellweger. In occasione di quella trasferta l'allora sindaco Michael Bloomberg aveva proclamato il 24 ottobre Giorgio Armani Day: un riconoscimento per l'antico rapporto di Re Giorgio con la citta, compreso il suo contributo all'economia locale e il sostegno alle scuole.

Nel corso degli anni, il designer italiano ha organizzato altre serate "One Night Only" in tutto il mondo, tra cui Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma nel 2013, Parigi nel 2014 e piu' di recente Dubai e l'anno scorso Venezia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA