L'Olimpia Milano è campione d'Italia di basket per la 31/a volta. L'Armani EA7 ha vinto gara 4 dei playoff scudetto battendo in gara-4 la Virtus Bologna 85-73 e chiudendo la serie sul 3-1. Per Milano è il 31/o scudetto, il terzo consecutivo.



