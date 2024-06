Vigili del fuoco, nel 2023 nel Milanese 80 interventi al giorno

A Milano e provincia, nel 2023, le attività di soccorso dei Vigili del Fuoco sono state 28.669, circa 80 al giorno e con oltre 40 mila squadre coinvolte. Il tempo medio di arrivo sul posto è stato di 17 minuti circa. Sono alcuni dei numeri presentati oggi nel comando provinciale di Milano dei vigili del fuoco in via Messina, durante la visita del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Gli incendi in abitazioni sono stati mediamente 2,5 al giorno, con 32 morti in 10 anni. Il numero di incendi aumenta nei Municipi più popolati e dove è maggiore l'incidenza di fasce più anziane, in particolare sopra i 60 anni.

Per quanto riguarda il maltempo che ha coinvolto Milano e la provincia nel luglio 2023, sono stati effettuati 1200 interventi di soccorso, con l'impiego di mille unità complessive e 35 mezzi.

Per l'alluvione del maggio 2024 che ha coinvolto le zone del Milanese di Gessate e di Bellinzago, gli interventi sono stati oltre 300.

In previsione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, durante la visita è stato sottolineato dal comandate provinciale di Milano Nicola Micele che l'obiettivo è di avere un presidio fisso nel villaggio olimpico e di potenziare il dispositivo provinciale complessivo e i servizi di vigilanza antincendio in occasione di ogni evento sportivo.

"Il maltempo flagella questo territorio da tanto tempo.

Questo tipo di interventi costituisce una parte importante della nostra attività e sono cresciuti dell'11% rispetto agli scorsi anni. Sono eventi molto più frequenti, magari accadevano anche prima di pari intensità ma adesso sicuramente sono molto più ravvicinati" ha commentato Micele.

Fontana si è rivolto ai vigili del fuoco ringraziandoli per il loro impegno: "Siete amati e apprezzati dalla popolazione - ha detto il governatore -. Credo sia un orgoglio della nostra Regione avere un corpo così ben organizzato ed è una garanzia per i nostri cittadini sapere di poter contare, ahimè sempre più frequentemente, sul loro intervento".



