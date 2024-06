Sala, 'settimana prossima il rimpasto di giunta'

Dopo le elezioni europee il sindaco di Milano Giuseppe Sala si appresta a fare il rimpasto di giunta che arriverà indipendentemente dalla possibilità che l'assessore Pierfrancesco Maran ottenga un seggio a Bruxelles.

"Sono al lavoro, ma le idee non sono ancora definite, chiare si, ho una serie di opzioni in testa, ora vediamo - ha detto a margine di una conferenza stampa -. Penso che la settimana prossima lo faremo, ovviamente stiamo aspettando l'ufficializzazione di Maran, sono molto positivo, credo che salvo improbabili intoppi passi in Europa e quindi per rispetto aspettiamo". Infatti non è ancora certa l'elezione dell'assessore a Bruxelles.

Alla domanda se pensa più a un profilo tecnico o politico Sala ha risposto che "sto pensando a varie soluzioni, vediamo quale sarà quella che mi garantisce di più anche una copertura rispetto a un tema come quello della casa - ha concluso -, che è delicato e su cui io voglio segnare l'ultima parte del mio mandato".

Tra i possibili successori di Maran c'è l'attuale capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis.



